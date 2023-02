In der Folge eines Pilotprojekts in den Beneluxstaaten baut Signify seinen Kundenservice europaweit aus. Mit nur wenigen Klicks soll so jeder seine eigene dekorative Leuchte gestalten können. Dazu wird einfach das Grunddesign ausgewählt und anschließend personalisiert, indem man Größe, Farbe, Textur und Muster der Leuchte sowie die Art des LED-Leuchtmittels bestimmt. Das fertige Produkt wird binnen zwei Wochen geliefert.

Als Ausgangsmaterial dient ein zu 100 Prozent wiederverwendbares Polycarbonat. Eine per 3D-Druck hergestellte Leuchte (ohne Elektronik und Leuchtmittel) hat demnach laut Signify einen um 47 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als eine auf herkömmliche Weise hergestellte Metallleuchte.