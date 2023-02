Die TruSys-Serie ist speziell auf die Anforderungen an Ladenbeleuchtungen zugeschnitten. Neben verschiedenen Abstrahlwinkeln bietet sie einen Lichtstrom mit bis zu 7.200 Lumen für die ideale Beleuchtung von Waren in Geschäften. Mit ihrem attraktiven SCALE-Design und dem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium lassen sie sich gut in die unterschiedlichsten Gestaltungskonzepte für Läden integrieren. Die TruSys-Leuchten gibt es in den Farbtemperaturen 3.000, 4.000 und 6.500 Kelvin. Für die Beleuchtung eines Ladengeschäfts eignen sich der breite Abstrahlwinkel mit 105° oder der doppelt asymmetrische mit 2x35°. Mit dem asymmetrischen Abstrahlwinkel wiederum lassen sich Wände akzentuieren und Licht gezielt in eine Richtung lenken. Das TruSys-Lichtbandsystem gibt es als Standard-AN/AUS-Variante oder DALI-kompatibel. LEDVANCE bietet ergänzend Tragschienen für die Lichtbandsysteme sowie entsprechendes Zubehör für die Decken- oder abgehängte Montage an.