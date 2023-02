Den neuen KNX Taster F 10 gibt es in den Ausführungen Standard, Universal und als Erweiterung. Es kann zwischen einer Tasten-, oder Wippenfunktion gewählt werden. Letztere bietet in der Standard-Variante zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten wie das Dimmen von Leuchten. Wer eine vollflächige Bedienung bevorzugt, ist bei der Universal-Ausführung der Tastenfunktion an der richtigen Stelle. Die Taster kommunizieren manipulationssicher über KNX Data Secure. Steht ein Update zur Verfügung, aktualisieren Installateure den Taster mit der ETS Service-App.