LKD macht sich daran, von Salzburg aus das deutsche Vertriebsnetz für die Marke Eclatec aufzubauen. „Den bayrischen Markt werden wir mit eigenen Mitarbeitern betreuen, fürs restliche Deutschland arbeiten wir mit Partnern zusammen“, erklärt Geschäftsführer Alexander Sautner.

Ein Launch-Event ist für den 11. März in Frankfurt und damit im Umfeld der light + building in einer außergewöhnlichen Location geplant. Dorthin werden österreichische und deutsche Kunden eingeladen, um diesen die Produktrange zu präsentieren. Fürs erste Jahr rechnet Sautner mit rund 500.000 Euro Mehrumsatz, längerfristig habe Eclatec großes Potenzial am deutschen Markt.