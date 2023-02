Aus für veraltete Klischees Role Models spielen bei „LET‘S TECH“ eine besonders wichtige Rolle: Technikerinnen und Techniker geben in kurzen Interviews Einblick in ihren Arbeitsalltag, erzählen von ihren Karrieren und räumen mit veralteten Klischees auf. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Frauen in der Technik: Die Initiative Girls! TECH UP für Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren findet sich ebenfalls auf der neuen Plattform wieder und begeistert Schülerinnen mit Erfolgsgeschichten von Technikerinnen, Ingenieurinnen und weiblichen Führungskräften sowie praktischen Tipps für eine Karriere in der Technik.