In Ihren Branchenradar-Studien haben Sie aktuell auch die Märkte für Wärmepumpen und Solarthermie erhoben. Ist daraus der Schluss zulässig, dass PV und Wärmepumpe heute als perfekte Kombination gelten, wogegen die Solarthermie dahinsiecht?

Kreutzer: In einem mehrgeschoßigen Wohnhaus oder auf Wohn- und Studentenheimen macht Solarthermie immer noch Sinn. Ich bin sogar der Meinung, dass sich in diesem Fall eine solarthermische Anlage eher rechnet als eine PV-Anlage. Überall sonst wird Solarthermie über kurz oder lang verschwinden. Es sei denn, ich habe ein Eigenheim mit großer Dachfläche, wo beides Platz hat, und dazu noch einen Swimming Pool.

2020 kam es da und dort zu Bauverzögerungen. Wie wird sich dies in den kommenden Jahren auf die nachfolgenden Gewerke auswirken?

Kreutzer: Zu Verzögerungen kam es im Wesentlichen nur bei Großbaustellen der öffentlichen Hand im Nicht-Wohnbau, im Wohnbau hingegen kaum. Da und dort waren Baustellen vielleicht für zwei Wochen geschlossen. Eher ausgewirkt hat sich die Unterbrechung der Lieferketten, wodurch Baumaterialien kurzfristig nicht verfügbar waren. Bis Jahresende konnte das aufgeholt werden.

Auch bei den Bewilligungen sehen wir keinen Corona-bedingten Abwärtstrend: 2020 kam es im mehrgeschoßigen Wohnbau zwar zu einem Minus von fünf Prozent – bezogen auf die Wohneinheiten. Dieser Wert schwankt aber von Jahr zu Jahr: 2019 war ein Plus von 19, 2018 ein Minus von 25 Prozent zu verzeichnen. Bei den Einfamilienhäusern stiegen die Bewilligungen um fünf Prozent – so wie schon in 2018, wobei hier 2019 ein Minus von einem Prozent folgte.

Alle Bewilligungen zusammengenommen, sahen wir 2017 ein Plus von zehn Prozent, 2018 ein Minus von 17 Prozent, 2019 ein Plus von 13 Prozent und jetzt ein kleines Minus von zwei Prozent. Bewilligungen im Nicht-Wohnbau sind ganz stark um zwölf Prozent gesunken, insbesondere die Bereiche Handelsgebäude, Industrie und Lager, Freizeiteinrichtungen sowie Büro und Verwaltung. Da spielt die wirtschaftliche Unsicherheit angesichts der Pandemie dann schon eine gewisse Rolle. Im Nicht-Wohnbau wird es in den nächsten Jahren womöglich einen kleinen Nachholeffekt geben, der Wohnbau sollte sich – nach den Bewilligungen betrachtet – stabil weiterentwickeln.