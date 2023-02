Bei seiner neuen Imagekampagne für Endverbraucher nimmt Gira explizit Handwerk und Elektrofachbetriebe mit. Seinen Vertriebspartnern ermöglicht der Smart-Home-Pionier die einfache Teilnahme, um im Sog der reichweitenstarken Verbraucher-Kampagne ebenfalls sichtbarer und bekannter zu werden.

In Print, Digital und Hörfunk-Spots kommuniziert Gira reichweitenstark, wofür das Familienunternehmen und seine Produkte – vom Lichtschalter und Türkommunikation über Smart-Home bis zu Gebäudetechnik – stehen. "Wir sind die mit den Schaltern. Aber auch so viel mehr", ist die Kernbotschaft der groß angelegten Kampagne, die gleichzeitig in Deutschland, den Niederlanden und Österreich läuft. "Kurze, sichere Lieferwege, Top-Qualität, Innovation und unverwechselbares Design – das sind die wichtigsten Gründe, warum Gira auch in Österreich so erfolgreich ist", sagt Franz Einwallner, GF von Gira Austria in Salzburg.