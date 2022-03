Signify realisiert neues Lichtkonzept bei RB Leipzig

Emotional geht es auch im Innenbereich der Red Bull Arena zu, der sich einiger Beleuchtungsneuerungen erfreut, die speziell auf die Anforderungen des Vereins und seiner Sponsoren ausgerichtet sind. Spieler und Funktionäre werden in der neu gestalteten Mixed Zone mit pfeilförmigen Leuchten in den RB-Leipzig-Farben auf den Anpfiff vorbereitet – ein Design-Element, das sich durch das ganze Stadion und bis in die VIP-Räume, die Skyboxen und sogar den Fanstore erstreckt. In letzterem kann Signify seine ganze Erfahrung aus dem Retail-Bereich ausspielen und die Schmuckstücke für die Fans richtig präsentieren. Die dekorativen und funktionalen Philips LED-Leuchten, die maßgeschneidert und recycelbar per 3D-Druck hergestellt werden, werten die Hospitality-Bereiche optisch und vor allem



nachhaltig auf. Darüber hinaus desinfizieren Philips UV-C-Lösungen nun in der Mannschaftskabine die Luft sowie künftig die Flächen an den Bierläuferstationen und ergänzen die Hygienemaßnahmen des Vereins um eine zusätzliche Schutzebene. Philips Hue sorgt zudem im Gaming-Room des eSports-Teams für intensive Beleuchtung auf einem neuen Level.