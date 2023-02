In enger Abstimmung mit den Ausstellern und Partnern haben die Veranstalter Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG entschieden, die Veranstaltung 2021 um sechs Wochen auf den 21. bis 23. Juli 2021 zu verschieben. Die Entscheidung fiel in enger Abstimmung mit den angemeldeten Ausstellern und der Messe München.

Ausschlaggebend war für die Veranstalter dabei eine ganze Reihe möglicher Vorteile. So rechnen sie damit, dass die Impfungen weiter vorankommen, Reiserestriktionen auch seitens der Unternehmen weiter gelockert werden und dass der Sommer zusätzlich dazu beiträgt, die Pandemie weiter einzudämmen.