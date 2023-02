Die Architektur des Einfamilienhauses verrät nicht, was in ihm steckt: Hinter der sachlichen Fassade ist ein intelligentes Netzwerk mit vielen technischen Raffinessen installiert. Der Bauherr ist IT-Experte und legt besonderes Augenmerk auf Sicherheit. Seinen richtigen Namen will er nicht veröffentlicht sehen; wir nennen ihn Tom Lenard. Die IP-basierte Technik hat er selbst integriert. Sie folgt den Bedürfnissen der Bewohner und sorgt für eine außergewöhnliche Kombination aus Sicherheit und Freiheit. Die Türkommunikation trägt ihren Teil dazu bei und vereint das Beste aus zwei Welten.