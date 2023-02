Im April 2018 begann der Bau der 111 Kilometer langen Freileitung. Seither wurden alle 422 Maste und 777 Kilometer Leitungsseile der Bestandsleitung demontiert. Der Ersatzneubau umfasst nun 420 Masten und eine Seillänge von 1.554 Kilometer. Die Trassenführung, die vom UW St. Peter am Hart über das UW Hausruck und das UW Sattledt bis zum UW Ernsthofen verläuft, ist dabei erhalten geblieben und wurde an einigen Stellen verbessert. Ende Oktober wurde die Leitung in Betrieb genommen.

Investiert wurden dafür 125 Millionen Euro durch die APG. Die Höhe der Masten wurde optimiert, dadurch ist ein durchgängiger Mindestbodenabstand von elf Metern und eine Durchfahrtshöhe von 7,5 Metern gegeben. So können auch moderne landwirtschaftliche Geräte unter der Leitung queren. In den kommenden zehn Jahren sind noch Investitionen in der Höhe von 2,9 Milliarden Euro geplant.