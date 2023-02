Unter der Führung von Martin entwickelte sich OVE Certification von einer nationalen Organisation zum international anerkannten Dienstleister. Das belegen auch die aktuellen Kennzahlen: Mehr als 30.000 Produkte sind von OVE Certification zertifiziert, in fast 400 Fertigungsstätten weltweit wird die Produktion kontinuierlich überwacht. "In einem sich ständig ändernden Umfeld steht die elektrotechnische Zertifizierung weiterhin für Sicherheit und Funktionalität und schafft Vertrauen in bestehende und künftige Technologien. Ich freue mich, dass ich diese erfolgreiche Entwicklung so viele Jahre lang mitgestalten durfte. Mit Thomas Neumayer übernimmt ein erfahrener Experte und langjähriger Kollege meine Funktion", so Wolfgang Martin.