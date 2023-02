LST : Neuer Leiter Internationales Produktmanagement und Marketing

Hanspeter Seiss, MSc. dockt als „Director International Productmanagement and Marketing“ bei Labor Strauss Sicherungsanlagenbau an. Zu den Aufgaben des international und interkulturell erfahrenen Produktmanagers zählt der weitere strategische Auf- und Ausbau der Geschäftsfelder Brandmeldung, Löschsteuerzentralen und Notbeleuchtung des österreichischen Traditionsunternehmens, das weltweit in über 40 Länder exportiert.