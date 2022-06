Nie mehr Kabelchaos

Materialien: Die für die Kabelrinnen und -leitern sowie Verbindungs- und Montageteile verwendeten Materialien sind widerstandsfähig und langlebig. Sie müssen den unterschiedlichsten Umgebungen gerecht werden und so kommen je nach Anwendungsgebiet darauf abgestimmte Materialien (feuerverzinktes Stahlblech in unterschiedlichen Stärken, Aluminium, Edelstahl) zum Einsatz. Auf Wunsch können Kabelrinnen und -leitern in jeder beliebigen RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



Montage: Die Montage ist einfach und effizient möglich, die Verbindungen der einzelnen Elemente können schnell hergestellt werden und sind dauerhaft haltbar. Weder der Monteur noch die Kabel werden durch scharfe Kanten oder Ränder verletzt, die Möglichkeiten etwaiger Beschädigungen sind produktionsseitig auf ein Minimum reduziert.



Belastung: Die Nachhaltigkeit eines Kabeltragsystems ist von der Materialauswahl sowie dessen Tragfähigkeit abhängig. Durch den Einsatz passender Befestigungsstützen und Träger für Wand und Decke, in entsprechender Anzahl und im richtigen Abstand montiert, wird eine lange Lebensdauer garantiert.



Wartung und Erweiterung: Damit das Kabeltragsystem gut gewartet werden kann, muss der Zugang zu den Kabeln einfach möglich sein. Das System sollte so dimensioniert sein, dass eine etwaige Erweiterung problemlos umsetzbar ist und bei Bedarf weitere Kabel hinzugefügt werden können.