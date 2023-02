Zuletzt war Schaefer als Head of Marketing für Testo Österreich tätig. In dieser Funktion zeichnete sie verantwortlich für die Marketing-Aktivitäten des Spezialisten für elektronische Messgeräte. "Ich freue mich auf die Tätigkeit für Ledvance in einem besonders spannenden Lichtmarkt!", so Schaefer. Anzutreffen ist die neue Marketingchefin demnächst auf der light + building in Frankfurt sowie beim Sonepar-Partnertreff in Salzburg.