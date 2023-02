Mit nur einem Schritt werden dann alle Philips Hue Produkte Matter-fähig. Philips Hue bietet so die umfassendste und einfach zu personalisierende intelligente Beleuchtung mit der Hue Bridge als Hub an, die alle Philips Hue Produkte - von Innen- und Außenleuchten bis hin zu Entertainment-Funktionen, Zubehör usw. - verbindet und steuert. Um die Smart-Home-Integration von Philips Hue auf die nächste Stufe zu bringen, wird die Software in der Hue Bridge des Benutzers automatisch per Update um Matter-Kompatibilität erweitert. Das Update sorgt dafür, dass Philips Hue Benutzer die Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten einfacher herstellen können. Da alle bisherigen Einstellungen und Personalisierungen sämtlicher Philips Hue Produkte auch nach dem Matter-Update der Hue Bridge erhalten bleiben, können Nutzer weiterhin die breite Palette an Funktionen intelligenter Beleuchtung nutzen, um ihr Zuhause mit Lichtszenen, automatisierten Zeitplänen, erweiterten Unterhaltungsmöglichkeiten und ähnlichem zu gestalten.