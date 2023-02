„Mit dem ‚Power-Circle‘ bieten wir eine einzigartige Branchenplattform, die Neuheiten und innovative Lösungskonzepte aus der Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik in Szene setzt und Aussteller und Besucher zum Austausch einlädt“, so Christine Kosar, Head of Operations für das Portfolio Industry & Automotive bei Reed. Beim neuen Konzept setze man auf ein zweitägiges Live-Event, das um digitale Komponenten ergänzt wird. „Das ist eine günstigere und kürzere Variante eines Messeformats”, so Kosar. “Der Informations- und Unterhaltungscharakter der Fachmesse wird aber keineswegs zu kurz kommen.”