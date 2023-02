Ab sofort lassen sich auch Deckenleuchten aus den Lichtsystemen mit ESYLUX Light Control ELC in WINSTA-Beleuchtungsanlagen einsetzen und intelligent steuern. Möglich wird dies durch neue, separat erhältliche Treibersets. Neben dem WINSTA-Anschluss besitzen diese einen RJ45-Stecker für die Verbindung zu den Leuchten, wodurch das Plug-and-play-Prinzip vollständig erhalten bleibt. Auch die Integration in DALI-Anlagen ist so möglich und mit DT8-Treiber-Sets bei Bedarf das Steuern von ELC-Deckenleuchten mit Tunable White.