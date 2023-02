Rüdiger Keinberger, Vorsitzender der Geschäftsführung von Loxone, fasst die Gründe für das Wachstum im letzten Jahr zusammen: „Wir haben uns 2020 voll auf unser Kerngeschäft Gebäudeautomation konzentriert und unser Ziel der Internationalisierung konsequent weiterverfolgt. So haben wir in Polen und der Slowakei einen neuen Standort, in Deutschland und Italien (Hannover und Mailand) jeweils eine zweite Niederlassung eröffnet, sowie in Frankreich mit dem Bau eines Standortes begonnen. Als Unternehmen mit einer hohen digitalen Kompetenz konnten wir zudem die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schnell kompensieren. So war es uns möglich, einen Großteil unserer Mitarbeiter schon vor dem offiziellen Lockdown unterbrechungsfrei ins Homeoffice zu schicken. Auch unser Weiterbildungs- und Ausbildungsangebot für unsere Partner konnten wir durch digitale Angebote aufrechterhalten und unter den neuen Vorzeichen schnell zum Tagesgeschäft zurückkehren. Das Corona-Jahr hat letztendlich sogar den Markt für Automatisierungslösungen beflügelt."

Besonders private Immobilienbesitzer hätten Lockdown-bedingt ein verstärktes Interesse am eigenen Zuhause gezeigt, einhergehend mit einer größeren Investitionsbereitschaft: "Aber auch im Bereich der Gewerbebauten und bei Großelektrikern ist das Interesse an unseren Lösungen gewachsen – hier standen und stehen besonders die automatisierten Lösungen rund um Klima und Lüftung im Fokus.“ Das Unternehmen konnte zudem sein Kompetenzfeld Audio durch die Übernahme des Hifi-Spezialisten Quadral erweitern.