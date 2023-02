Mit dem Kunststoff-Schaltschrank AX verwandelt Rittal erstmalig einen Kunststoff-Schaltschrank in einen Sys­tem-Schaltschrank – mit mehr Spielraum für den Innen­ausbau. Chassis und Schienen lassen sich jetzt im 25 mm-Maßraster mit einem Universalwinkel montieren. Da­bei ermöglichen die zahlreichen Befestigungsdome so­wohl im Gehäuse als auch auf dem Innenbereich der Tür einen individuellen Ausbau. Der direkte Türausbau mit Zubehören, wie z.B. Montagestegen, System-Chassis und Schaltplantaschen schafft Anlagenbauern eine zu­sätzliche Montagefläche. Der AX kann optional mit einem Mini-Komfortgriff für alle gängigen Verschlusseinsätze und Profilhalbzylinder ausgestattet werden.

Zur stabilen Befestigung und Montage an einer Wand oder an einem Mast sind in der Gehäuserückwand Mut­tern eingepresst. Wandbefestigungshalter lassen sich dabei unter Beibehaltung der UL-Approbation einfach von außen am Gehäuse befestigen. Optional lässt sich das Gehäuse auch an eine Wand oder Maschine schrau­ben.

Rittal bietet das Kunststoff-Schaltschrank Programm in 14 verschiedenen Gehäusevarianten an, davon acht Ty­pen mit und sechs ohne Sichtscheibe.