Speziell für das Ri4Power-System gibt es eine Funktionsraum-Seitenwand, die rechts wie auch links im Schaltschrank eingebaut werden kann. Diese trennt einen zusätzlichen Funktionsraum ab, der als Kabelrangierraum oder zur Platzierung weiterer Komponenten verwendet werden kann.

In der Seitenwand sind in einem Rastermaß von 50 mm Durchführungen für Kabel vorgesehen. Geachtet wurde darauf, dass beim Ausbrechen dieser sogenannten Knock-outs keine scharfen Kanten entstehen, an denen Kabel beschädigt werden könnten. Im oberen Bereich des Schaltschranks befindet sich zudem ein abgetrennter Bereich für die Montage zusätzlicher Komponenten, der einfach über eine Klappe oder Blende zugänglich ist.

Weiterführende Infos finden sich auf der Ri4Power-Microsite.