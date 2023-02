Intelligente Gebäude werden zunehmend digitalisiert und nutzen das Internet der Dinge für mehr Effizienz, optimierten Nutzerkomfort und erhöhte Gebäudesicherheit. Die Lösung von Schneider Electric und Cisco führt IT und OT in einer sicheren und effizienten IP-Netzwerklösung zusammen. Sie ermöglicht die Integration mehrerer IP-Architektur-Topologien von Schneider Electric EcoStruxure Building. Die IP-Architektur-Topologien können in bestehende Gebäude-Layouts integriert werden, wobei Cisco Industrial Ethernet-Switches für die Verbindung mit den SmartX IP-Controllern von Schneider verwendet werden. Die Lösung erfüllt die Anforderungen an die Systemverfügbarkeit bei der Bereitstellung, wodurch die Kunden Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig ihre Sicherheit erhöhen.

„EcoStruxure Building, eine sichere, offene und IoT-fähige Architektur, ermöglicht Lösungen, die Daten nahtlos und in Echtzeit zu sammeln, zu verbinden und korrelieren, zu analysieren und somit einerseits auf Ereignisse und Trends zu reagieren, und andererseits eine solide Basis für Entscheidungen – beispielsweise bei Modernisierungsmaßnahmen – zu schaffen. Damit führt Schneider Electric die digitale Transformation intelligenter Gebäude an", sagte Kaynam Hedayat, VP Product Management, Digital Energy, bei Schneider Electric. „Es ist aufregend zu sehen, welche Ergebnisse sich durch unsere Lösungen in Kombination mit der IT-Kompetenz von Cisco erzielen lassen. Dadurch können beispielsweise unsere EcoXpert-Partner ihren Kunden die besten Lösungen anbieten und ihnen gleichzeitig dabei helfen, ihr Geschäft auszubauen, sich von der Konkurrenz abzuheben und profitabler zu werden.“

Die Lösung von Schneider und Cisco macht Gebäudemanagementsysteme:

Sicherer

• Standardisierung mit einem einzigen Sicherheitsanbieter für IT- und OT-Sicherheit

• Identifizieren, segmentieren und vermitteln von Anomalien oder Cyber-Angriffen, sobald sie auftreten

• Durchsetzung einer konsistenten identitätsbasierten Sicherheitsrichtlinie in der Netzwerkinfrastruktur

Skalierbarer

• Einfache Skalierung von kleinen zu großen Implementierungen bei gleichzeitiger Verwaltung einer wachsenden Menge an Daten, die kontinuierlich für IoT-Anwendungen gesammelt werden

• Nutzung eines Hochgeschwindigkeits-IP-Netzwerks zur Verwaltung von Echtzeit-Systemvorgängen

Belastbarer

• Erhöhen der Verfügbarkeit von Gebäudesystemen, indem sichergestellt wird, dass Netzwerkausfälle die angeschlossenen Systeme nicht abschalten

• Schnelles und effizientes Identifizieren und Lösen von Problemen mit Hilfe von Standard-Netzwerk-Diagnosetools

Leichter zu verwalten

• Senkung der Kosten und Vereinfachung der BMS-Verwaltung mit einem konvergenten Netzwerk für IT- und OT-Systeme

• Ermöglicht Technikern ohne tiefgehende IP-Erfahrung die Inbetriebnahme von Ethernet-Feldbus-Switches vor der Installation mit Plug-and-Play, berührungsloser Konfiguration

Unter anderem zählen große Campus-Umgebungen zu den Organisationen, die zunehmend IP-fähige Gebäudemanagementsysteme implementieren, um die Leistung zu steigern und gleichzeitig hohe Sicherheit zu gewährleisten. So auch die University of Notre Dame (UND) im Bundesstaat Indiana, USA. „Die Notwendigkeit einer Trennung zwischen IT- und OT-Netzwerken ist ein wichtiges Thema und spielte eine große Rolle bei unserer Entscheidung, auf Basis der Cisco-Schneider-Technologiepartnerschaft bei UND voranzugehen", sagt Whitey Reed, Direktor für Automation & Integration bei Havel, einem EMCOR Unternehmen und Master-Level-Partner von Schneider Electric bei BMS EcoXpert,

Im Dispatch Operations Center der Universität von Notre Dame ermöglicht in der Architektur des Gebäudemanagementsystems von Havel ein gemanagter Switch von Cisco die saubere Trennung der Gebäudemanagementkommunikation, die sich unterhalb des SmartX Edge-Servers AS-P von Schneider Electric abspielt, von der allgemeinen IT-Kommunikation. Laut Reed ist diese Trennung genau das, wonach Kunden suchen: einen einzelnen Zugangspunkt zum Gebäudemanagement, der den IT-Standardpraktiken für eine statische IP-Adresse zur Verwaltung des Netzwerks entspricht, während gleichzeitig mehr Daten schneller durchgeschleust werden können und die Leistung für die Kunden verbessert wird.

„Dieses Projekt bei der UND hat Havel weitere Horizonte geöffnet, um den Unterschied zwischen Informationstechnologie und Betriebstechnik zu verstehen", so Reed. „IP-Lösungen sind in der Gebäudeautomatisierungsbranche angekommen und wir müssen ein Teil davon sein. Unsere Kunden schätzen es, dass wir diese Tatsache erkennen, genauso wie Schneider Electric sich dessen bewusst ist. Mit Cisco sind wir eine Partnerschaft mit einem Unternehmen eingegangen, das große Bedeutung im Cybersicherheitsbereich vorweisen kann. Das hat unseren Kunden sicherlich immens geholfen."

„Cisco freut sich über die Partnerschaft mit Schneider Electric, die umfassende IP-fähige Gebäudemanagementsystemlösungen liefert, um die nahtlose Migration der Infrastruktur der University of Notre Dame auf eine konvergente Architektur zu ermöglichen. Durch die Kombination der IT-Innovation von Cisco mit der OT-Innovation von Schneider Electric sind wir einzigartig positioniert, um diese Lösung in einer hochskalierbaren und sicheren Weise einzusetzen. Zusammen mit den Fähigkeiten von Havel kann unsere gemeinsame Lösung die Anforderungen der Universität an ein ausgeprägtes Smart Building Design erfüllen und sogar übertreffen. Die Betriebskosten werden deutlich gesenkt und der Energieverbrauch wird optimiert", sagt Mike Austin, Senior Director, Cisco Global Partner Organization.

Erweiterung von Solution Technology Integrator (STI)

Durch die Partnerschaft haben Schneider Electric und Cisco ihre Solution Technology Integrator (STI)-Vereinbarung auf qualifizierte Certified und Master EcoXpert Systemintegrator-Partner ausgedehnt. Als "Cisco Select"- oder höherrangige Partner erhalten Schneider EcoXperts Zugang zu Cisco-Schulungen und Trainings zu IP-Ethernet-Architekturen und können von speziellen Konditionen für Cisco-Produkte profitieren, darunter Industrial Ethernet Switches, Catalyst Switches, Industrial Network Director (IND)-Software und mehr.