Die Elara FR-345-EST führt die Messung automatisch zu dem Bereich des menschlichen Körpers, der die Körpertemperatur am besten widerspiegelt, der Tränendrüse im menschlichen Augenbereich, ohne dass es zu Einbußen bei der Messgenauigkeit oder Einhaltung der Abstandsregeln kommt.

Diese Kamera lässt sich als Einzelsystem, das keine Desktop-Software erfordert, oder als Teil eines größeren Zutrittskontrollsystems nutzen, welches zur Verbesserung des Personenflusses während des Screenings nach erhöhter Körpertemperatur entwickelt wurde. Gleichzeitig verbessert sie die Genauigkeit beim Lokalisieren des inneren Augenwinkels und wird den Anforderungen an den Messkomfort und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte gerecht. Zudem lässt sie sich in zahlreiche Video-Management-Systeme (VMS) von Drittanbietern einschließlich des FLIR United VMS integrieren. So ermöglicht sie eine schnelle Integration in die vorhandene Sicherheitsinfrastruktur, um zusätzliche Risiken für die Netzwerk-IT-Sicherheit zu vermeiden.