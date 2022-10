Weil die Konnektivität im Bildungswesen immer wichtiger wird, konnte Signify in den letzten Jahren bereits eine wachsende Nachfrage nach LiFi-Systemen von Schulen auf der ganzen Welt vernehmen. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass Signify seinen Erfahrungsschatz bei der Implementierung dieser fortschrittlichen Technologie kontinuierlich erweitern konnte. Nun wird Trulifi von Signify belgische Schulen dabei unterstützen, den nächsten Schritt in eine digitalere Zukunft zu gehen. Das Trulifi 6002 System bietet Schulen eine konstant hohe Übertragungsrate von 220 Mbit/s im Download und 160 Mbit/s im Upload, um den Datenbedarf aller Schüler*innen in einem Klassenzimmer zu

decken. Der USB Acces Key, der Daten empfängt und an einen Transreceiver weiterleitet, kann mühelos an Laptops und Notebooks mit unterschiedlichen Betriebssystemen angeschlossen werden. Neuerdings sind auch Tablets mit einem USB-C Anschluss kompatibel.



Bislang hat Signify bereits LiFi-Systeme an Schulen in Brüssel, Flobecq, Wanze und Aubange eingerichtet. Damit unterstützt das Unternehmen die Regierung in ihrem Bestreben, die Digitalisierung im belgischen Bildungswesen voranzutreiben.