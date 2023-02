Um den höchsten technischen Brandschutz für die betriebskritischen IT-Systemkomponenten zu bieten, wurde die Eaton USV-Anlage 93PS in einem eigenen Raum untergebracht. Um die Verfügbarkeit weiterhin aufrecht zu erhalten mussten die Umbauarbeiten rasch im laufenden Betrieb vorgenommen werden. Der neue Serverraum wurde daher in wenigen Tagen vom EPS Technikerteam errichtet und in Betrieb genommen. „Die Implementierung der Anlagen und Systeme verlief einwandfrei,“ erinnert sich Peter Reisinger, Vertriebsleiter bei EPS. „Die größte Herausforderung bestand darin, das bestehende ITK-Etagenverkabelungssystem vom gegebenen Etagenverteiler in ein neues IT-Netzwerkrack einzubauen. Dieser Knotenpunkt spielte beim Projekt eine besondere Rolle, da unterschiedliche Medien und Netzwerke aus dem gesamten Gebäude hier zusammentreffen.“