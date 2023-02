„Smart Homes sollen unser Leben generell einfacher, sicherer und energieeffizienter machen. Dafür werden Geräte in einem Haus digital vernetzt und kontrolliert. Die automatisierten Abläufe können an die jeweiligen Gewohnheiten und Bedürfnisse der Bewohner oder an Witterungsbedingungen angepasst werden. Der Trend der Gebäudeautomation spricht nicht nur Technikbegeisterte an. Besonders ältere Menschen oder körperlich beeinträchtigte Personen können von sogenannten Assistiven Technologien profitieren“, betont Markus Zack, Obmann der KNX Austria.

Als Assistive Technologien (AT) bezeichnet man technische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. Durch die Kombination solcher Hilfsmittel mit Smart-Home-Lösungen in ihrem persönlichen Wohnumfeld gewinnen diese Personen ein hohes Maß an Autonomie im Alltag, mehr Lebensqualität und Komfort. Viele dieser technischen Lösungen sind im Assisted Living Labor der FH Technikum Wien ausgestellt und können dort ausprobiert werden.