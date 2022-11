Um die Aufmerksamkeit für die neue Brand Identity von WiZ zu erhöhen und interessierte Kund*innen direkt in Kontakt mit der Marke zu bringen, startet Signify schon bald eine attraktive Promo-Aktion für Fachhändler*innen, die sowohl am POS als auch online ausgespielt werden kann. Die WiZ Smart Deal Promotion läuft im November an und hält einen kundenübergreifenden Rabatt auf die beliebte 60W Color Lampe bereit, die während des gesamten Promotionszeitraums zu einem UVP von 9,99 Euro / 11,99 CHF erhältlich sein wird.

Fachhändler*innen, die an der Promotion teilnehmen möchten, können zwischen verschiedenen Displays wählen, die ergänzend zum bestehenden Sortiment an WiZ Produkten im Markt aufgestellt oder online platziert werden können. Die Lampen können von teilnehmenden Fachhändler*innen jeweils einmal erworben und dann so lange verkauft werden, bis der Vorrat erschöpft ist.

„Mit der 60W Color Lampe in matt steht ein absoluter Beststeller des WiZ Portfolios im Mittelpunkt der Promotion“, sagt Gerwin van der Horst von Signify. „Teilnehmende Fachhändler*innen können interessierten Kund*innen somit im wahrsten Sinne des Wortes einen Smart Deal unterbreiten und den Einstieg in die Welt der vernetzten Beleuchtung so noch attraktiver machen.“