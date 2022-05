Signify Foundation veröffentlicht Annual Report 2021

23 Projekte in den verschiedensten Teilen der Erde



Wo dunkle Orte erleuchtet werden, können Menschen produktiver arbeiten, besser lernen und Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, die ihnen sonst möglicherweise verwehrt geblieben wären. Allerdings haben selbst heute noch mehr als eine Milliarde Menschen keinen zuverlässigen Zugang zu elektrischer Beleuchtung. Die Signify Foundation setzt sich deshalb seit mehreren Jahren dafür ein, Licht und Strom auch unter erschwerten Bedingungen vielerorts zugänglich zu machen.



Wie aus dem nun vorgestellten Annual Report 2021 hervorgeht, konnte die Signify Foundation im vergangenen Jahr 23 Projekte umsetzen und dabei mehr als 2.000 Gemeinden, Unternehmen und Institutionen mit nachhaltiger Beleuchtung unterstützen. Dabei lag der Fokus erneut darauf, Schulen, Vereine oder Konzerne nicht bloß mit Leuchtmitteln auszurüsten, sondern vielmehr eine Infrastruktur zu schaffen, die auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten ist und so auch langfristig eine Perspektive bietet. Basierend auf den drei Säulen „Lighting Lives“, „Lighting Entrepreneurs“ und „Humanitarian Lighting“ bemühte sich die Signify Foundation darum, das gesellschaftliche Miteinander mit erschwinglicher und nachhaltiger Beleuchtungstechnologie zu fördern und dabei nicht nur Produktivität sondern auch Sicherheit zu erhöhen.



Nachhaltige Solarleuchten für Schüler*innen aus Vietnam



Wie umfassend die Arbeit der Signify Foundation das Leben der betroffenen Menschen verändert, zeigt ein Projekt aus Vietnam. Unter dem Titel „Lighting up the future“ rüstete die Stiftung mehrere Schulen der Provinzen Ha Giang, Ninh Thuan und Soc Trang mit nachhaltigen und portablen Solarleuchten aus.



Die kompakten und robusten Solarleuchten wurden bewusst mit einem Griff ausgestattet, damit die Schüler*innen diese direkt mit an ihren Platz oder auf den Weg nach Hause nehmen können. Wo möglicherweise kein Strom zur Verfügung steht, gelangen Kinder nun sicher nach Hause und können auch nach Einbruch der Dunkelheit produktiv sein.



„Durch unsere Partnerschaft mit der Signify Foundation konnten wir dazu beitragen, dass ethnische Minderheiten in Vietnam eine inklusivere und gerechtere Bildung erhalten“, sagt Christian Manhart, der die UNESCO in Vietnam vertritt. „Die Beleuchtung der Signify Foundation hilft den Schüler*innen von nun an effektiver zu lernen und damit den Grundstein für eine bessere Zukunft zu legen.“



Der gesamte Annual Report 2021 der Signify Foundation steht hier zum Download bereit.