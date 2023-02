Helmut Maier wird in seiner neuen Position direkt an Rada Rodriguez als Leiterin des DACH-Markts (Deutschland, Österreich und Schweiz) von Signify berichten. Zuletzt war er bis Ende 2019 als Geschäftsführer in Österreich für den weltweiten Sensorenanbieter Sick tätig und baute in dieser Funktion seit 2008 die Präsenz des Unternehmens in weiteren Regionen wie Ungarn, Rumänien, Slowenien und Griechenland aus. Auch zuvor war der gelernte Ingenieur in leitender Position fest mit der österreichischen Elektro-Branche verbunden und fungierte von 1996 bis 2007 für Schneider Electric Austria als Verkaufsleiter und war zusätzlich Mitglied der Geschäftsführung. Neben diesen beruflichen Stationen bringt der zweifache Familienvater sein Know-how seit 2012 als festes Mitglied des Senats der Wirtschaft in die parteiunabhängige Unternehmensorganisation ein.