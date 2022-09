Signify hat bereits im vergangenen Jahr mit der Markteinführung der ersten Philips LED-Lampe der Energieeffizienzklasse A einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Die Lampe verbraucht rund 60 Prozent weniger Energie als eine herkömmliche LED von Philips. Die neue MASTER LEDtube UE setzt diesen Ansatz fort, indem sie das Portfolio an Produkten erweitert, die den Anforderungen der höchsten Energieeffizienzklasse entsprechen. Nach den neuen Maßstäben der EU-Verordnung müssen Beleuchtungsprodukte eine Energieeffizienz von mindestens 210 lm/W aufweisen, um die höchste Energieeffizienzklasse A zu erreichen.Mit jeder ausgetauschten MASTER LEDtube UE werden gegenüber einer konventionellen T8 58 Watt Leuchtstofflampe ca. 40 Watt eingespart. Bei einer durchschnittlichen Jahresnutzung von ca. 4.000 Stunden und einem Strompreis von 0,30 Euro pro Kilowattstunde (kWh) ergibt sich eine Kosteneinsparung von rund 48 Euro pro Jahr.1 Mit ihrer fünf Mal längeren Lebensdauer von 100.000 Stunden im Vergleich zur Leuchtstofflampe spart die MASTER LEDtube UE so in ihrem Leben ein Vielfaches der Investitionskosten sowie zusätzliche Austauschkosten ein.