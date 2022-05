Signify veröffentlicht ersten Climate Action Report

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, die die Menschheit je zu bewältigen hatte. Umweltverschmutzung und übermäßiger Konsum lassen die Treibhausgasemissionen rapide ansteigen und erwärmen den Planeten in alarmierender Geschwindigkeit. Der neueste IPCC-Bericht bekräftigt die Warnung einer "Alarmstufe Rot" für die Weltbevölkerung und beschreibt die katastrophalen Auswirkungen des Temperaturanstiegs. Schmelzende Eiskappen lassen den Meeresspiegel ansteigen und gefährden Küstengebiete auf der ganzen Welt. Durch die Erwärmung der Ozeane versauert das Meerwasser, wodurch das Leben von Tieren und der Vegetation unter Wasser massiv beeinträchtigt wird. Höhere Temperaturen verursachen heftigere Stürme, Überschwemmungen, starke Schneefälle sowie längere und häufiger auftretende Dürren. Dazu kommt, dass die geringere Verfügbarkeit von Süßwasser die Möglichkeiten zum Anbau von Nahrungsmitteln und Feldfrüchten einschränkt.



„Im vergangenen Jahr hat sich die Welt so schnell erwärmt wie noch nie zuvor. Innerhalb der Gesellschaft ist ein Gefühl der Unsicherheit zu vernehmen, das nach konkreten Taten ruft, um den Schaden, den wir Menschen verursacht haben, zu minimieren und abzuwenden“, sagt Eric Rondolat, CEO von Signify im Climate Action Report. „Für Signify ist deshalb klar, dass wir unsere Bemühungen verstärken werden – und das nicht nur in unseren Betrieben, sondern auch innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Stakeholder dabei unterstützen, bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks eine bedeutende Rolle einzunehmen.“



