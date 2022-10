Neben der Bereitstellung der Philips UV-C-Luftdesinfektionsgeräte wird Signify in seiner Rolle als Premium-Partner öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten. So fungiert Signify künftig etwa als Titelsponsor des beliebten VIP-Talks, in dessen Rahmen regelmäßig Spieler nach Abpfiff zu Wort kommen. Passend dazu können Kund*innen einer Loge UV-C-Luftreiniger von Signify erwerben, die mit dem Wappen des Vereins gebrandet sind.

Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen Signify und dem SV Werder Bremen zunächst auf zwei Jahre ausgelegt ist, streben beide Seiten eine langfristige Partnerschaft an, die sich auf weitere Kernbereiche der Beleuchtung erstreckt. So will sich der Verein beim Thema Licht insgesamt nachhaltiger und ener-gieeffizienter aufstellen.