Mechanische Zwischenspeicher für die Elektromobilität sind die Domäne von Chakratec. Beim Kinetic Power Booster wird dafür ein Schwungrad eingesetzt, das von einem Elektromotor angetrieben wird. Wird ein Elektroauto an der Ladesäule angedockt, wirkt der Motor als Generator und stellt so zusätzlichen Strom zur Verfügung.

Der Schwungrad Energiespeicher hat’s offenbar auch Skoda Auto angetan. Das DigiLab des Autobauers hat eine Ladestation entwickelt, in deren Inneren Chakratec-Technologie ihre Dienste tut. Eingesetzt wird die Neuentwicklung zunächst in Osteuropa. „Die Zusammenarbeit zeigt, wie innovative Ideen in konkrete Projekte umgesetzt werden können“, erklärt Skodas Chief Digital Officer Andre Wehner. Damit stehen Fahrern von Elektroautos nunmehr drei Kinetic Power Booster in Prag zur Verfügung. Durch die Zusatzleistung eines Schwungrads können diese Ladestationen kurzfristig deutlich mehr Energie und damit kürzere Ladezeiten sicherstellen.