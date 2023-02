Viele Branchengrößen sind fix vertreten. Einige haben ihr Engagement jedoch vorläufig beendet oder zumindest reduziert. Siemens etwa verzichtet gänzlich auf eine Messepräsenz in Wien. Gründe dafür wurden nicht genannt.

Klein, fein und kuschelig eng, so präsentiert sich die Linzer Smart seit Jahren – der „Design Center-Effekt“ sozusagen. Was dabei manchmal übersehen wird: Die Besucherfrequenz in Wien mag auf den ersten Blick geringer wirken, ist tatsächlich aber höher. Dass Wien mehr Besucher anzieht, hängt auch mit der parallel stattfindenden Metallbearbeitungsmesse Intertool zusammen.