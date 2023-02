In einer aktuellen Umfrage erhob das Umfrageinstitut OnePoll unter 4.000 Befragten aus dem deutschsprachigen Raum die wesentlichen Nutzenargumente von Smart Home-Lösungen aus Kundensicht (Auftraggeber der Studie: reichelt elektronik). Unterhaltung und Ambiente stehen demnach weiterhin im Fokus: In der Beliebtheitsskala führen Smart-TV, Sprachassistent, Audiosystem und Co. mit einer Zustimmung von 60 Prozent vor Lichtsteuerungen mit 51 Prozent. Aspekte wie Energiemanagement und Sicherheit (jeweils 37 Prozent) folgen mit Abstand.

"Hier ist sicherlich noch Luft nach oben", bestätigt Gira-Experte Fraz. Bislang seien gerade einige Etappenziele erreicht. "KNX ist jedoch als Branchenstandard – auch im Hinblick auf die Investitionssicherheit einer Installation – klar im Kommen. Nicht zuletzt, weil kleinere Lösungen durch Miniserver, wie beispielsweise unser Gira X1, von hoher Attraktivität sind und stark nachgefragt werden."

Als Bremser der Entwicklung machen Studien geringe Benutzerfreundlichkeit und Bedenken bezüglich der Datensicherheit aus. Ergebnis einer GfK-Umfrage in Deutschland: 93 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass die Hersteller von Smart Home-Geräten ihre Cyber-Sicherheit nicht ausreichend schützen.

Diese Bedenken auszuräumen, dürfte vor allem ein Kommunikationsthema sein. "Bei der Benutzerfreundlichkeit hat sich viel getan in den letzten Jahren. Die Bedienoberflächen sind zusammengewachsen, die Bedienung selbst erfolgt zunehmend intuitiv", so Fraz. Und wie steht’s um die Datensicherheit? "Hier haben wir mit unserem Gira S1, dem roten Baustein im Verteiler, den Zugriff auf das Smart Home von unterwegs für den Endkunden sicher und den Elektriker einfach in der Inbetriebnahme gemacht. Der Status lässt sich über einen Schieberegler einfach in der App wechseln, um das System abzuriegeln oder für die Fernwartung durch den Elektriker zu öffnen."