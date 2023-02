Auch das Siedle Smart Gateway ist erneuert und präsentiert sich mit Firmware 2.0, die durchgängig auf Internet-Technologie umgestellt wurde. Der Wunsch nach mobiler Türkommunikation via Smartphone ist damit schnell und einfach erfüllbar: Mit der neuen Firmware funktioniert die Inbetriebnahme der Siedle App per QR-Code in wenigen Schritten ganz ohne Spezialwissen. So wird das Smartphone im Handumdrehen zur mobilen Innenstation für die Türsprechanlage.