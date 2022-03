Smarte Beleuchtung für Chinas Sportstätten

• Wichtige Veranstaltungsorte werden mit einer Kombination aus Philips-LED Lampen und Leuchten sowie dem vernetzten Beleuchtungssystem Interact Sports ausgestattet



• Sowohl Zuschauer*innen als auch die Sportler*innen profitieren von den Installationen



• Besonders energieeffizient und einfach zu warten

„Wir sind sehr stolz darauf, mit unseren smarten Sportbeleuchtungssystemen dazu beitragen zu können, sportbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt ein spektakuläres Ereignis zu bieten“, sagt John Wang, President of North East Asia, SVP, bei Signify. „Signify wird die Gelegenheit nutzen, einige der prestigeträchtigsten Sportstätten in China mit nachhaltigen Beleuchtungsinnovation aufzurüsten.“





Professionelle Sportbeleuchtung für ein immersives Erlebnis



Felsige Abhänge, große Entfernungen und reflektierende Eisflächen - jeder Austragungsort stellt seine ganz eigenen Herausforderungen an die Beleuchtungssysteme von Signify.

Durch die Kombination aus LEDs der ArenaVision- und OptiVision-Serie sowie der Interact Sports- Software werden diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Zu dem umfangreichen Beleuchtungsportfolio, das in China zum Einsatz kommt, zählt unter anderem ein System, das selbst bei Nacht über eine Lichtsteuerung für Hochgeschwindigkeiten verfügt. So können im Genting Snow Park, dem Austragungsort der Freestyle-Ski- und Snowboard-Wettkämpfe, alle Athlet*innen optimal in Szene gesetzt werden. Im Capital Indoor Stadium adaptieren die Scheinwerfer von Signify die hohe Aktualisierungsrate der übrigen Beleuchtung, sodass das Eis noch besser zur Geltung kommt. Im Wukesong Sports Centre, der ersten Arena in China, in der sowohl Eishockey- als auch Basketball- Wettkämpfe ausgetragen werden können, lässt sich das Beleuchtungserlebnis im Handumdrehen an die jeweiligen Vorstellungen der Betreiber*innen anpassen.



Darüber hinaus bieten die Leuchten eine hohe Intensität, welche im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Lichtverteilungslösungen ein Höchstmaß an Farbwiedergabe ermöglichen und Flimmern reduzieren kann. So können sich die Sportler*innen noch besser auf den Wettkampf konzentrieren. Die Beleuchtungssysteme von Signify erfüllen die strengen Anforderungen der übertragenden TV-Sender und unterstützen nahezu flimmerfreie Wiederholungen in Superzeitlupe, die das sportliche Geschehen für alle Zuschauer*innen vor dem Fernseher besonders greifbar machen können.





Vernetztes Beleuchtungssystem ermöglicht flexiblen und intelligenten Gebrauch



Dank Interact Sports lässt sich das gesamte Beleuchtungssystem von Signify über ein einziges Dashboard steuern, wobei die Betreiber*innen zwischen zwei unterschiedlichen Szenen wählen, und den Betriebsstatus in mehreren Abschnitten einer Arena überwachen können. So steigt nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Energieeffizienz, während die Wartung einfacher wird. Weil auch die LEDLeuchten der Marke Philips auf einen energieeffizienten Gebrauch ausgelegt sind, verringern sich nicht nur die Betriebs- und Wartungskosten der einzelnen Sportstätten, sondern auch ihr ökologischer Fußabdruck.



Gleichzeitig trägt Interact Sports dazu bei, das Erlebnis für Zuschauer vor Ort und zuhause vor den Bildschirmen zu verbessern. Die fortschrittlichen Szenenmanagement-Funktionen eignen sich ideal für spektakuläre Lichtshows, die die Zeit vor, während und nach den Wettkämpfen aufwerten.



Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung und der Rolle des Weltmarktführers in der Sportbeleuchtung, hat Signify seine professionellen Beleuchtungssysteme bereits in zahlreichen Stadien auf der ganzen Welt integriert. Auch in Zukunft wird Signify alles daransetzen, seine interaktiven Lösungen für Sportbeleuchtungen zu verbessern, um die Sportarenen dieser Welt noch lebendiger zu gestalten und indirekt zum Fortschritt der Sportindustrie beizutragen.

