Mit Smart Lighting kreiert XAL Lichtkonzepte, die sich den Anforderungen im Office-Bereich anpassen. Mithilfe von Präsenzsensoren werden leerstehende Räume automatisch abgedunkelt, Helligkeitssensorik passt die Lichtstärke an die Umgebungshelligkeit an. Eine angenehme Atmosphäre zum Leben und Arbeiten versprechen Leuchten mit Dynamic Daylight Control: Diese verändern Lichtfarbe und -intensität im Tageslichtverlauf, in Harmonie mit dem menschlichen Hormonspiegel.