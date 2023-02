Wer klingelt an meiner Tür? Ist es wirklich der Nachbar, so wie die Stimme über die Gegensprechanlage behauptet? Ist es das Paket, auf das man schon den ganzen Tag wartet? Oder vielleicht doch nur ein nerviger Vertreter?

Um das sicher festzustellen, möchte man sich oft lieber auf seine Augen als Ohren verlassen. Und manchmal will man auch gar nicht fragen, wer es ist, ohne sich zuerst ein Bild gemacht zu haben.

Dafür gibt es Anlagen mit Videoübertragung. Und je smarter die sind, desto besser. Beim Smart Control 5 von Jung, einem Unternehmen für Gebäudetechnik, etwa kommt in Form eines Touchpanels mit einem Fünf-Zoll-Bildschirm und hoher Bildauflösung in Farbe. Die Bedienung ist laut Hersteller besonders intuitiv gestaltet. Das Display „erwacht“ außerdem bei Annäherung aus dem Schlafmodus und passt sich an die jeweilige Helligkeit im Raum an.