Er ist zudem wetterbeständig nach IP44 und kann deshalb im Außenbereich eingesetzt werden – in Sachen Außenbeleuchtung eine schöne Lösung für die stimmungsvolle Garten- oder Terrassenillumination.

Über die Philips Hue Bridge V2 ist der Schalter zudem mit sämtlichen Homekit Accessories wie etwa Lautsprechern oder Steckdosen kompatibel.

Der Elektrotechniker kann diesen Schalter als Einstieg in den Smart Home Markt nutzen, ohne dass er sich dafür zu einem System-Integrator fortbilden müsste.

Senic nutzt für den Outdoor-Schalter die Energy Harvesting Technology. Allein durch das Drücken produziert er genug Energie, um ein Funksignal zu senden. Deshalb sind keine Batterien nötig und der Schalter muss auch nicht aufgeladen werden. Die Betätigung einer der vier Schaltersektoren steuert einzelne Leuchten oder ganze Gruppen.

Dabei kann die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet, gedimmt oder eine bestimmte Farbstimmung abgerufen werden.

Über die Philips Hue Bridge V2 kann der Schalter zusätzlich zum Steuern von Homekit kompatiblen Lautsprechern von Sonos oder dem HomePod, von Steckdosen, Sprinkleranlagen oder als Garagenöffner genutzt werden. Per Philips Hue App wird er in nur wenigen Schritten direkt mit der Philips Hue Bridge V2 und den Philips Hue Leuchten verbunden. Mittels dieser Bridge können bis zu 50 Schalter miteinander gekoppelt werden, sie lassen sich zudem nahtlos mit den Schaltern für den Innenbereich nutzen.

Dank kabelloser Ausführung kann der Schalter an Wänden mit Hilfe von mitgelieferten Klebepunkten oder Schrauben angebracht, aber auch auf Tischen platziert oder einfach in der Hand gehalten werden. Das Funksignal überbrückt im Innenbereich eine Distanz von bis zu 30 und im Außenbereich von bis zu 50 Metern. Die Distanzen verlängern sich automatisch durch Philips Hue Leuchten, weil sich der Schalter in das Philips Hue Mesh Netzwerk eingliedert.

Der spritzwasserfeste Schalter „Friends of Hue Outdoor Switch” ist eine ebenso praktische wie formschöne Erweiterung des Smart Homes in den Außenbereich hinein. Beleuchtung, Lautsprecher, Sprinkleranlagen oder Steckdosen im Freien erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, die sich aber meist eine einfache und vertraute Bedienung wünschen.