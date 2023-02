8.835 Anzeigen wegen eines Einbruchs in einen Wohnraum (Wohnhäuser und Wohnungen) wurden im Vorjahr der Polizei gemeldet. Das entspricht einem erneuten Rückgang um 9,7 Prozent im Vergleich zu 2018 (9.784 Anzeigen). 2010 wurden noch 15.643 Fälle angezeigt. Bereits seit Jahren ruft die Polizei unter anderem zu aktiven Präventionsmaßnahmen der Bewohner auf, die sich nun bemerkbar machen. Smarte Technologien spielen in diesem Zusammenhang eine immer wesentlichere Rolle. Auch subjektiv fühlt man sich deutlich sicherer, wenn man sein Zuhause von überall im Blick hat, oder im Urlaub kurz checkt, ob daheim alles okay ist.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für Außenkameras: Kinder, die allein zu Hause sind, können damit einfach nachsehen, wer vor der Tür steht – ohne sie dabei öffnen zu müssen. Als smarter Wachhund liefert sie die optimale Qualität: Videos werden in Full-HD sowie per Weitwinkel mit 130° Diagonale, achtfach Zoom und einer klaren Nachtsicht von bis zu acht Metern aufgezeichnet. Alle Daten werden geschützt und verschlüsselt.

Sicherheit mit Abschreckwirkung

Der hoch entwickelte Sensor erkennt Bewegungen auf dem Grundstück sofort und verschickt entsprechende Push-Nachrichten inklusive Videoaufzeichnung. Über die Sicherheits-App „Somfy Protect“ lässt sich dann die eingebaute Sirene mit 110 Dezibel – das ist so laut wie eine Motorsäge – aus der Ferne auslösen. Das schlägt unerwünschte Besucher in die Flucht. Ist eine Leuchte mit der Kamera verbunden, kann auch diese per App eingeschaltet werden. Die Videos lassen sich bis zu sieben Tage nach der Aufzeichnung ansehen und herunterladen.

Jetzt noch smarter dank HomeKit-Integration

Für Apple-Fans wird die Kamera noch interessanter: Als zweites Produkt wird nach der Innenkamera auch die Außenkamera aus dem Hause Somfy kompatibel mit Apple HomeKit. So können Apple-Nutzer bequem auf Live-Videos zugreifen und im Fall einer Bewegungserkennung intelligente Abläufe erstellen. Sie lassen sich über Siri oder die App „Home“ auf Apple-Geräten steuern. Die HomeKit-Zertifizierung stellt sicher, dass alle Zubehörteile ideal zusammenarbeiten. Somfy ist nicht nur Weltmarktführer für Gebäudeöffnungs- und Zugangslösungen, sondern verbindet bereits heute weltweit über fünf Millionen Geräte in einem umfassenden, smarten Ökosystem. Weiterhin unterstützen die Somfy-Produkte auch Amazon Alexa, Google Assistant oder Sonos. Mit IFTTT kann jeder Nutzer außerdem individuelle „Wenn-Dann-Bedingungen“ einstellen und verknüpfen. Somfy steht seit vielen Jahren für eine interoperable Smart-Home-Welt und bindet über die Initiative „So Open“ zahlreiche Partnerlösungen aktiv mit ein. So können zum Beispiel mit dem smarten Flaggschiff TaHoma bereits heute rund 200 Geräte verbunden werden.