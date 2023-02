Haushalte wiederum sollen sich so zu einem großen Teil mit eigener, sauberer Energie versorgen können. Was nicht selbst erzeugt wird, kommt aus der so genannten sonnenCommunity. Damit soll sauberer Strom und Unabhängigkeit von konventionellen Energieversorgern ermöglicht werden. Zum Mietmodell bei der Stromversorgung kommt ein Abomodell für Elektromobilität: Mit sonnenDrive sollen Kunden ein fabrikneues Elektroauto für Laufzeiten ab sechs Monaten nutzen können.

Sonnen-CEO Christoph Ostermann: „Die Energiewende muss einfach und bezahlbar sein. Deshalb beseitigen wir Einstiegsbarrieren dort, wo sie stattfindet: bei den Menschen zu Hause.“