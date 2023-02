Die neuen SIKU Infraplate pro Classic SLIM Heizplatten im zeitlosen und schlanken Design verfügen über eine neue Infrarotbeschichtung. Sie haben dadurch weniger Gewicht und sind nur mehr 15mm tief.

Beim Mirror-Sortiment wurden die neuen Produkte mit warmweißer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, welche über einen Touch-Button ein- und ausgeschaltet werden kann.

Die SIKU Infraplate pro Heizplatten repräsentieren hohe Heizleistung, sichere Verarbeitung, hervorragende Qualität und bieten somit eine fortschrittliche Lösung für effizientes, komfortables und kostengünstiges Heizen in Wohnräumen.

Das Heizelement besteht aus einer hochwertigen Carbon Crystal Folie mit sehr hohem Wirkungsgrad (98%) dank maximaler Abstrahlung nach vorne und optimal-isolierter Rückseite (max. 40 °C). Dadurch wird die Wärmeenergie genau an jenem Ort erzeugt, wo sie benötigt wird.

Durch diese Bauweise kann die Raumtemperatur bei gleichem Wohlbefinden um 1-2°C niedriger gehalten und die Heizkosten spürbar redzuziert werden.

Die SIKU Infraplate pro Heizplatten sind in zahlreichen Ausführungen für kleine und große Räume erhältlich und einfach zu montieren. Sie lassen sich perfekt in jedem Raum integrieren. Die Heizplatten sind so gut wie überall problemlos als eigenständiges Heizsystem oder als Zusatzheizung für die Übergangszeit einsetzbar. Wärme und Wohlbefinden in Neu- und Altbauten, Holz- oder Ferienhäusern, bei Renovierungen im Dachgeschoss oder Keller, in Wohnungen, in Badezimmern, Büros, Werkstätten und noch bei vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

So ist der Wohlfühl-Faktor in den eigenen vier Wänden auch während der kalten Jahreszeit garantiert.