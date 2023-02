Gestartet wird der digitale Wissens-Donnerstag am 26. November mit einem KNX-Workshop. Mit dem Titel „Neue Möglichkeiten mit der STEINEL KNX Applikation V3.1“ richtet sich die erste Veranstaltung der neuen Wissen-Reihe an erfahrene KNX-Systemintegratoren. Die Teilnehmer erhalten ein besseres Verständnis über Möglichkeiten und Begriffe der neuen STEINEL KNX Applikation. Exemplarisch für alle KNX V3.1-Produkte wird live anhand des True Presence® Multisensor KNX in der ETS-Software die neue Applikation erklärt.

Der Workshop wird von 9.30 bis 10.15 Uhr auf Englisch, von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr auf Deutsch angeboten.

Geplant sind weitere Themen rund um Connected lighting- und Building Intelligence-Lösungen mit hohem Praxisbezug für Einsteiger und Fortgeschrittene. Interessenten können sich hier für die kostenfreie Teilnahme registrieren.