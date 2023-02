Die Wechselraten für Haushalte erreichten für Strom in den letzten fünf Jahren den Höchststand in der „Liberalisierungsgeschichte“: Der Rekordwert wurde im Jahr 2017 mit 4,3 Prozent für Strom erreicht. Zum Vergleich: Bei Gas lag die Wechselbereitschaft doch nochmal höher, hier wurde von der E-Control 2018 eine Spitze von 6,3 Prozent Anbieterwechseln registriert. Der Grund: Zahlreiche neue Anbieter haben den Markt belebt, meint E-Control-Geschäftsführer Wolfgang Urbantschitsch: "In den letzten fünf Jahren sind für Haushalte viele neue Anbieter hinzugekommen. So haben seit 2016 insgesamt 18 Stromlieferanten den Wettbewerb am Haushaltskundenmarkt weiter belebt."

Beim Strom stammten die Anbieter zu einem Drittel aus Österreich, genau 6 neue heimische Stromlieferanten konnten sich etablieren. Der Großteil des restlichen Dutzends kommt aus Deutschland. Neun deutsche Unternehmen weiteten ihre Geschäftstätigkeit auf den österreichischen Markt aus. Alle neuen Lieferanten konnten am Markt durchwegs erfolgreich Fuß fassen, meint die E-Control. Parallel dazu betätigten sich am Strommarkt auch immer mehr langansässige, österreichische Lieferanten außerhalb ihres angestammten Netzgebietes und belebten so den Wettbewerb weiter. Inzwischen bieten über 155 Lieferanten Strom für Haushalte an, davon knapp 60 österreichweit. Zum Vergleich auch hier wieder der Gassektor, der vergleichsweise konzentriert ist: Von den rund 50 Gasversorgern für Haushalte sind knapp 30 österreichweit mit ihren Produkten vertreten. Und noch ein Schmankerl nennt Urbantschitsch: Unter den neun Bundesländern ist Oberösterreich traditionell das mit den höchsten Wechselzahlen.

Seit 25. März 2016 ist das derzeitige Vorstandsduo der E-Control, Andreas Eigenbauer und Wolfgang Urbantschitsch, im Amt. Zum Jubiläum zogen die beiden Bilanz: Neben der Wechselrate waren auch der neue Tarifkalkulator, die Trennung der Strompreiszone und die neue Tarifstruktur einschneidende Ereignisse.