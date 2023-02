Den Vertrieb in Deutschland startet Suntastic Solar mit zwei langjährigen Top-Profis aus der Branche in den Regionen München und Frankfurt. Um in weiterer Folge eine flächendeckende Betreuung der deutschen Fachbetriebe zu erreichen, soll sukzessive eine Vertriebsmannschaft von zehn Mitarbeitern aufgebaut werden. Im Rahmen ihres Vertriebspartnerprogramms unterstützt Suntastic Solar Kunden mit umfassenden Marketing- und Vertriebsmaßnahmen wie Leadgenerierung, regionaler Werbung und lokalen Veranstaltungen, Messeauftritten sowie einer eigenen Partner-Webseite. Ein Konzept, das sich in Österreich bewährt und zu einem flächendeckenden Netzwerk von mehr als 100 Suntastic-Partnern geführt hat. Im Zuge dessen ist Suntastic Solar zur bekanntesten Marke der Photovoltaik-Branche Österreichs geworden.