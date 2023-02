Bei der Leuchtenwahl haben die Elektroplaner Falkner & Riml aus Längenfeld auf die gleichen Eigenschaften gesetzt, wie passionierte Motorfans bei ihrer Autowahl. Wer sich dazu entscheidet, das Geld für einen Luxussportwagen in die Hand zu nehmen, der möchte all seine individuellen Wünsche erfüllt haben und das in einwandfreier Qualität. Präzision und Konfigurierbarkeit sind deshalb das A und O. Darauf setzt auch Premium-Hersteller PROLICHT. Aus tausenden Kombinationsmöglichkeiten kann der Planer bzw. Kunde sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt erstellen, das im Anschluss akkurat und in Rekordzeit produziert wird. Aktuell besteht das Sortiment aus 22 individuellen Familien. Dazu zählt auch die GLORIOUS-Serie mit der gleichnamigen kreisförmigen Leuchte, wie sie in der Pole Position hängt. Die dreieckige Variante VICOTRY und die viereckige Ausführung QUANTUM gehören ebenso dazu. Alle Modelle gibt es als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchten und in 30 PROLICHT-Farben.