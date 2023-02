Der SafeTag von Kinexon ist ein intelligentes Wearable zur Sicherstellung des notwendigen Mindestabstands von Personen, um damit die Gefahr einer Ausbreitung von Covid-19 verhindern zu können. Aufgrund seiner geringen Größe und des geringen Gewichts lässt sich der Coronaschutz im Schmachtl-Sortiment problemlos bei der Arbeit tragen – etwa am Handgelenk, an einer Hemdtasche oder Halskette. Ins Gerät integriert ist ein Ultrabreitband (UWB)-Sensor. Dieser misst in Echtzeit den Abstand und die Dauer eines Kontakts zwischen Mitarbeitern.

Wird der nötige Mindestabstand eingehalten, leuchtet der SafeTag grün. Bei einer Unterschreitung erfolgt ein optisches Warnsignal. Befinden sich Mitarbeiter zu lange im unmittelbaren Umfeld zueinander, kommt auch ein akustisches Warnsignal hinzu. In einem Analyse-Cockpit lassen sich die Kontaktpunkte anschließend nachvollziehen, um schnell und gezielt reagieren zu können.