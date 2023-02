Den Grundstein für die Vertriebskooperation legte das Trilux Projekt „Port of Kiel“, bei dem das Trafohaus der neuen Landstromanlage am Kieler Hafen mit einer Vorhangfassade aus über 12.000 LEDs verkleidet wurde. Der so entstandene Media-Screen ist nicht nur schmückend, sondern fungiert auch als aufmerksamkeitsstarkes Marketing-Instrument. „Die Carl Stahl ARC war das einzige Unternehmen, mit dem wir die gewünschte anspruchsvolle LED-Einzelpunktansteuerung in der aggressiven Seeluft-Atmosphäre umsetzen konnten“, erklärt Karsten Müller, Geschäftsführer Trilux Lighting Solutions GmbH und Director Architectural. Aus der guten Zusammenarbeit entstand die Idee, ähnliche Projekte künftig gemeinsam realisieren zu wollen.

Mit der Vertriebskooperation baut Trilux sein Portfolio an smarten Fassadenlösungen und farbdynamischen Lichtdecken weiter aus und will damit seine Position als „One-Stop-Full-Service-Anbieter“ stärken. Carl Stahl ARC dagegen profitiert von einem branchenweit vernetzten Spezialisten, der einen Zugang zu bislang wenig erschlossenen Kundengruppen und Großprojekten bietet. “Unsere Stärken liegen in der Entwicklung und Umsetzung von Projektlösungen. Wir schätzen uns glücklich, zukünftig mit Trilux einen starken Vertriebspartner und Multiplikator an unserer Seite zu haben”, sagt Thomas Krieger, Business Unit Manager bei Carl Stahl.