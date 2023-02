Für den österreichischen Elektriker und Lichttechniker dürften die Seminarstätten in Köln und an anderen Standorten etwas zu weit entfernt sein. Glücklicherweise werden auch die Online-Webinare fortgeführt. Für den Monat Mai noch geplant ist so ein Webinar, in dem Basiswissen zu Dali vermittelt wird (26. Mai). Tags darauf geht es um „Licht in der Industrie – zukunftssichere Beleuchtung auch im Außenbereich“ (27. Mai). Ebenfalls noch in diesem Monat im Programm: die „Trilux-Beleuchtungspraxis“ (28. Mai). Alle Veranstaltungen sind jeweils von 10 bis 10.30 Uhr. Hier geht es zur Anmeldung.